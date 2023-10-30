Foreign Policy: Байден не убедил американцев в необходимости помогать Украине

Американские граждане устали от финансовой помощи воюющим государствам, в том числе Украине. Президент США Джозеф Байден не смог убедить своих сограждан в необходимости помогать Украине, - пишет журнал Foreign Policy.
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