Первый Этот выпуск посвящен 50-летию легендарного фильма «17 мгновений весны». Правда ли, что Екатерину Градову — исполнительницу роли радистки Кэтрин Кин — вырвали на съемочную площадку прямо в медовый месяц? Как спел знаменитую «Песню о далекой Родине» Муслим Магомаев? О чем думала жена Штрилица во время встречи в кафе? Актеры и участники фильма вспоминают, как […] Сообщение Сегодня вечером – Вечные “Семнадцать мгновений весны” смотреть онлайн сегодняшний последний выпуск появились сначала на Fitnessbaza.