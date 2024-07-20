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В ФСБ рассекретили новые архивные документы о покушении на Гитлера в 1944 году

В ФСБ рассекретили новые архивные документы о покушении на Гитлера в 1944 году

Стали известные новые подробности покушения на Адольфа Гитлера в 1944 году.Федеральная служба безопасности России раскрыла новые архивные документы об обстоятельствах покушения на Адольфа Гитлера, которое было совершено 20 июля 1944 года.

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