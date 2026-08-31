Власти Киева призвали жителей закрыть окна из-за пожара после ударов ВС РФ

31 августа Киевская городская государственная администрация обратилась к жителям столицы с рекомендацией избегать прогулок и закрыть окна из-за сильного задымления, вызванного пожаром на складе, который возник после ударов Вооружённых сил Российской Федерации.
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