Популярный рамный внедорожник — c новым мотором и АКП: подробности м цены

Соллерс выпустил пикап ST8 в новом варианте – с силовым агрегатом от старшей модели ST9. Бензиновая турбо-«четверка» мощностью 224 л.
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