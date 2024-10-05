"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

У соответствующей интересам России миграционной политики появился мощный союзник. Представители патриотических движений, студенческих организаций – да и вообще все граждане России, у кого есть конкретные идеи относительно мер контроля миграции и пресечения её незаконных форм, могут обращаться в ЛДПР.