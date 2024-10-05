Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Флаг носатым в руки и барабан на шею и попутный ветер в жо.пу. А то привыкли пакостить и прикрываться русскими. Старш...Посланец Пашиняна...
  • ВераВерная
    А, и всего лишь название канала. Не отложилось как-то. Это смертельно?Алишер Усманов «р...
  • Александр Александров
    А Вы саму-то статью внимательно читали? Что там сказано про то, что Усманов, по словам журналюги, чего-то там организ...Алишер Усманов «р...

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

"Незаконная миграция – это один из самых действенных инструментов иностранных спецслужб. Который, если с ним ничего не делать, может в самом деле взорвать Россию изнутри" — Андрей Луговой

У соответствующей интересам России миграционной политики появился мощный союзник. Представители патриотических движений, студенческих организаций – да и вообще все граждане России, у кого есть конкретные идеи относительно мер контроля миграции и пресечения её незаконных форм, могут обращаться в ЛДПР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх