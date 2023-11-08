Возле станции Сокол бабушки стали кормить голубей

Каждый день прохожие возле станции Сокол стали замечать бабушек, которые собирают вокруг себя настоящую стаю голубей, подкармливая их крупой и хлебом, сообщили в Телеграм-канале “Сокол Хорошёвский — Место встречи”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии