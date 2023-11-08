Сокол
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Сокол

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Свежие комментарии

  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Возле станции Сокол бабушки стали кормить голубей

Каждый день прохожие возле станции Сокол стали замечать бабушек, которые собирают вокруг себя настоящую стаю голубей, подкармливая их крупой и хлебом, сообщили в Телеграм-канале “Сокол Хорошёвский — Место встречи”.

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