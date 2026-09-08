В Новосибирской области 155 человек объявляли пропавшими в августе

В Новосибирской области волонтеры помогли найти живыми 110 пропавших людей. Статистику за август 2026 года опубликовали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НГУ откроет перво...
- Напавший на учите...
- Новосибирец разгр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым