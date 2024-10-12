kcnawatch.co/Globallookpress В ближайшие недели в Редзиково на севере Польши откроется наземный комплекс позиционной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, произведенный Соединенными Штатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии