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Татар-информ

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В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг

В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг

В рамках просветительской программы третьего сезона посетившего столицу Татарстана всероссийского проекта «Книжный поезд» на площадке Дома знаний состоялась встреча участников инициативы с лектором общества «Знание» – доцентом кафедры романо-германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета Игорем Гурьяновым.

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