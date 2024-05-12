Праздник труда в старших группах ´В мире профессий´.

Праздник, посвященный 1 Мая ´Путешествие в мир профессий´ прошел в старших группах № 8 и № 10.Встреча с представителями разных профессий, песни, игры и соревнования позволили ребятам систематизировать представления о профессиях людей врача, хлебороба, продавца, и др.
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