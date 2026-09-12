Беспилотный конвейер в действии: Украинская экономика почти уничтожена Самостийные эксперты насчитали 1460 «Гераней-4» и «Бандеролей», прилетевших по тылам бандерштата в августе, и почти все попали в цели В течение ночи 11 сентября ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по промышленным предприятиям, логистическим и дата-центрам, а также морским портам и судам бандерштата, задействованным в интересах ВСУ.