Беспилотный конвейер в действии: Украинская экономика почти уничтожена

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Сложная цель: ВС РФ использовали новую схему удара по мосту в Славянске
Российская авиация нанесла удар по железнодорожному мосту, связывавшему центр Славянска с восточными пригородами. Военный эксперт объяснил, какую роль в повышении точности могли сыграть разведывательные группы.
Российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по железнодорожному мосту в Славянске, который соединял центральную часть города с восточными пригородами. По данным издания, центральный пролёт обрушился, поэтому сквозное движение по переправе стало невозможным. Военный эксперт и заслуженный военный лётчик Владимир Попов заявил, что поражение такой цели потребовало особой точности.
Попов считает, что ключевую роль могли сыграть системы планирования и коррекции боеприпаса. Дополнительное наведение, по его словам, обеспечивается лазерной подсветкой либо радиотехническими маячками. Такие средства могут применять диверсионно-разведывательные группы или подразделения специального назначения, работающие рядом с объектом.
Эксперт отметил, что после такой корректировки точность бомбового удара становится сопоставимой с применением управляемых ракет. При этом для атак используются авиабомбы семейства ФАБ, а не самые дорогие дальнобойные ракеты. Попов подчеркнул, что навигационная система и подсветка цели позволяют скорректировать траекторию на последнем этапе полёта.
Российские войска также наносят удары по транспортным коммуникациям, которые связывают районы Славянска, Краматорска и Дружковки. Это осложняет переброску грузов и техники внутри оборонительного узла и вынуждает менять маршруты снабжения. Ранее сообщалось об уничтожении железнодорожных мостов и переходов в направлении Краматорска и Изюма.
По оценке Попова, перехватить планирующую авиабомбу средствами противовоздушной обороны крайне трудно. На результативность защиты влияют радиоэлектронная борьба и характеристики самой системы ПВО, однако увернуться от такого боеприпаса, по мнению специалиста, практически невозможно. Для поражения моста, добавил эксперт, обычно применяют не один боеприпас.
Мост остаётся сложной целью из-за вытянутой формы, большой длины и небольшой ширины. Попов отметил, что подобные тактические приёмы использовались ещё в годы Великой Отечественной войны, но современные средства наведения упростили их применение. Если раньше для вывода важного объекта из строя требовались десятки или даже до сотни вылетов, то теперь задача решается меньшими силами.
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