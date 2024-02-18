Кадры работы ПТУРов на артемовском направлении

Корреспондент "Известий" Станислав Григорьев показал работу противотанковых управляемых ракет (ПТУР) на артемовском направлении — так обобщенно военные называют сеть деревень и лесополос между Донецком и Артемовском.
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