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Саперы ВС РФ находят неактивированные мины с посланиями от солдат ВСУ

Саперы ВС РФ находят неактивированные мины с посланиями от солдат ВСУ

Российские саперы находят на донецком направлении боевых действий мины, которые инженеры ВСУ из мобилизованных граждан не активируют, оставляя на них различные послания, передает ТАСС со ссылкой на инженерную службу группировки ВС РФ «Южная».

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