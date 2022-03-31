В Ростовской области затонуло судно с нефтепродуктами

В Ростовской области на реке Аксай в районе станицы Старочеркасской затонуло судно, на борту которого находились нефтепродукты, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.
В Ростовской области на реке Аксай в районе станицы Старочеркасской затонуло судно, на борту которого находились нефтепродукты, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.
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