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Царьград

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Водитель автобуса в Новокузнецке заплатит 13 000 рублей за опасную езду

Водитель автобуса в Новокузнецке заплатит 13 000 рублей за опасную езду

В Новокузнецке водитель рейсового автобуса привлечён к административной ответственности за серию грубых нарушений правил дорожного движения.

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