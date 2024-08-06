Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Воробей
    Естественно. Сценарий один и тот же. Это происходит со всеми вымирающими социумами.Это точно женска...
  • Сергей Бессонов
    Да, призыв "Россия только для русских" придуман врагами России, чтобы мы взорвали свою страну изнутри и в многонацион...После безуспешных...
  • Vladimir Osheschko
    Не понимаю, почему ей столько внимания. За все грехи ее она достойна полного забвения."Пугачёва решила ...

После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских

После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских

КОТ  КОСТЯН Конфуз, причем показательный – генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции показал свою профнепригодность.

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Комментарии
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Валера Морозов
Вроде умная нация, а ведут себя, как какое- то племя. Забыли Хиросиму и Нагасаки. Стали просто колонией. Иметь такого соседа, с такой землей, с такими ресурсами и не дружить с ним! Так себя вести может только страна, потерявшая свой суверенитет и самоуважение.
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3 час.
В
Воробей
Японцы на редкость активная, исходно, нация. И с точки зрения России это довольно удачно, что США эту страну успешно придавливают. Да, Япония вынуждена делать против РФ какие-то враждебные шаги, но это определённо лучше, чем если бы она что-то зловредное творила по собственной инициативе. Потому, возрадуемся, что такого живчика &quot;кастрировали&quot;! Собственно, то же и касательно Германии.
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3 час.
Сергей Бессонов
Да, призыв &quot;Россия только для русских&quot; придуман врагами России, чтобы мы взорвали свою страну изнутри и в многонациональном, многоконфессиональном государстве  неприемлем. Но мы, россияне: русские, татары, мордвины, чеченцы и другие народности, проживающие на бескрайних просторах нашей великой Родины, тоже нуждаемся в защите государством наших прав и интересов, поэтому нужен лозунг: &quot;Россия - для РОССИЯН, для всех граждан, уважающих её законы и проживающих на её территории&quot;!
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1 час.

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