После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских

Валера Морозов Вроде умная нация, а ведут себя, как какое- то племя. Забыли Хиросиму и Нагасаки. Стали просто колонией. Иметь такого соседа, с такой землей, с такими ресурсами и не дружить с ним! Так себя вести может только страна, потерявшая свой суверенитет и самоуважение.

В Воробей Японцы на редкость активная, исходно, нация. И с точки зрения России это довольно удачно, что США эту страну успешно придавливают. Да, Япония вынуждена делать против РФ какие-то враждебные шаги, но это определённо лучше, чем если бы она что-то зловредное творила по собственной инициативе. Потому, возрадуемся, что такого живчика "кастрировали"! Собственно, то же и касательно Германии.