КОТ КОСТЯН Конфуз, причем показательный – генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции показал свою профнепригодность.
После безуспешных угроз Путину Япония решила разжалобить русских
Комментарии
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Валера Морозов
Вроде умная нация, а ведут себя, как какое- то племя. Забыли Хиросиму и Нагасаки. Стали просто колонией. Иметь такого соседа, с такой землей, с такими ресурсами и не дружить с ним! Так себя вести может только страна, потерявшая свой суверенитет и самоуважение.
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3 час.
В
Воробей
Японцы на редкость активная, исходно, нация. И с точки зрения России это довольно удачно, что США эту страну успешно придавливают. Да, Япония вынуждена делать против РФ какие-то враждебные шаги, но это определённо лучше, чем если бы она что-то зловредное творила по собственной инициативе. Потому, возрадуемся, что такого живчика "кастрировали"! Собственно, то же и касательно Германии.
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3 час.
Сергей Бессонов
Да, призыв "Россия только для русских" придуман врагами России, чтобы мы взорвали свою страну изнутри и в многонациональном, многоконфессиональном государстве неприемлем. Но мы, россияне: русские, татары, мордвины, чеченцы и другие народности, проживающие на бескрайних просторах нашей великой Родины, тоже нуждаемся в защите государством наших прав и интересов, поэтому нужен лозунг: "Россия - для РОССИЯН, для всех граждан, уважающих её законы и проживающих на её территории"!
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1 час.
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