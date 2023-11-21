Право наций на самоопределение - злобная глупость

Natalija Osminina Право наций на самоопределение провозглашалось ещё в начале XX века правительством США (В. Вильсон). В Резолюции ГА ООН от 24 октября 1970 года говорится о праве на самоопределение «всех народов". Народ, этнос, гражданство.. это одно, а главный признак нации - это гены.

Natalija Osminina А что Вы хотели. Россия провозгласила капитализм и 30 лет идейно совокуплялась с Западом, уничтожая свою цивилизацию. Дошли до точки-повернули назад.