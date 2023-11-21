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Право наций на самоопределение - злобная глупость

Право наций на самоопределение - злобная глупость

Как некоторым известно (а остальным сообщаю), я такая редкостная сволочь, которая последовательно отрицает «право наций на самоопределение».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Право наций на самоопределение провозглашалось ещё в начале XX века правительством США (В. Вильсон). В Резолюции ГА ООН  от 24 октября 1970 года говорится о  праве на самоопределение «всех народов&quot;. Народ, этнос, гражданство.. это одно, а главный признак нации - это гены.
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11 час.
Natalija Osminina
А что Вы хотели. Россия провозгласила капитализм и 30 лет  идейно совокуплялась с Западом, уничтожая свою цивилизацию. Дошли до точки-повернули назад.
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11 час.
Natalija Osminina
Не факт, что человек от него произошел. Это во-первых. Во-вторых человек  в сути своей не меняется, он просто мимикрирует под законы общественной формации.
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11 час.

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