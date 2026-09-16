Россельхознадзор обязал изъять партию «Мультикана-8» после гибели собак

Россельхознадзор обязал изъять из обращения партию ветеринарной вакцины «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак, которым вводили препарат.
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