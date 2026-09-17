Израильская компания оснастит бронетехнику ЕС сеткомётами для защиты от дронов Фирма ParaZero (Израиль) создала оригинальную систему сетевого перехвата DefendAir, ко.
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