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Газета.ру

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Mash: 14 человек застряли на аттракционе "Стратосфера" в парке "Орион" на ВДНХ

Mash: 14 человек застряли на аттракционе "Стратосфера" в парке "Орион" на ВДНХ

На аттракционе «Стратосфера» в парке «Орион» на ВДНХ в Москве произошел сбой, в результате чего на высоте около 40 метров оказались заблокированы 14 пассажиров, включая восемь детей.

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