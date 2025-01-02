Американец побывал в русском доме и опешил: «Что, зомби-апокалипсис начался?»

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Какая чушь......
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14 час.
НЗ
Н З
Все ошибаются. Если такая ситуация реальна. Что американец не может быть из забитого пиндосского колхоза? А что надо женщинам, одному Богу известно!
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13 час.
Руслан Техажев
Бога не трогайте! Даже он не знает ответа на вопрос чего хочет женщина!
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10 час.

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