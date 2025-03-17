Карьерный эксперт Чукина: доход курьера набирается за счёт отработанных часов

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина в беседе с RT прокомментировала информацию, что зарплаты курьеров в Москве в марте 2025 года на 19% превысили предложения для специалистов с высшим образованием.
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