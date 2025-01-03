На Камчатке произошел разлив мазута

t.me/Дальневосточная транспортная прокуратура В городе Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута во время перекачки топлива из танкера в береговые емкости ТЭЦ-1, сообщили 3 января в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.