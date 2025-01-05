Юрист не верит в возвращение Промеса в Россию: «Даже находясь в ОАЭ на свободе, он будет заблокирован на выезд – нужно снять обвинения в начальном суде в Европе»

Сообщалось, что экс-хавбеку «Спартака» могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. «Единственный вариант для выезда человека, на которого есть запрос из Интерпола — это решение суда, в котором будет указано, что обвинения на территории ОАЭ сняты и претензий к нему нет.