Сметанник на сковороде — 6 вкусных пошаговых рецептов

Вкуснейший, ароматный, нежный, но в то же время такой простой в приготовлении. Казалось бы, разве обычный пирог может двумя движениями руки превратиться в торт?! Оказывается, может, и называется такой торт сметанник.
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