Хакнем

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Giulia
    Все кто критикует Россию - (либералы и прочие), считаю что они п ре да телм,и.Принцип управлени...
  • Владимир Галацевич
    Больше таких историй,по всем СМИ! На таких историях надо воспитывать молодежь! И конечно сейчас ,тоже надо давать отпор!Через минуту в во...
  • Владимир Афанасьев
    таких как музаев и ком. гнать надо из руководства, чего бы то ни было, скорее всего такие существа не имеют образован...Глава Рособрнадзо...

Самоизоляция меняется на самосохранение: мои первые безрадостные шаги в этом направлении

Самоизоляция меняется на самосохранение: мои первые безрадостные шаги в этом направлении

Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( рубрика для размещения постов подписчиков) Самоизоляция меняется на самосохранение: мои первые безрадостные шаги в этом направлении С 01 июня обещают открыть непродовольственные магазины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх