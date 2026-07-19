Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 924 подписчика

Елена Товстик рассказала, как бывший муж пытался ее уничтожить

Елена Товстик рассказала, как бывший муж пытался ее уничтожить

Громкий развод Елены и Романа Товстиков продолжает обрастать новыми скандалами. Брошенная женщина в очередной раз пожаловалась, что после расставания экс-возлюбленный якобы начал настоящую борьбу против нее и пытался оставить ее без детей, имущества и средств к существованию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии