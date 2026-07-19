Елена Товстик рассказала, как бывший муж пытался ее уничтожить

Громкий развод Елены и Романа Товстиков продолжает обрастать новыми скандалами. Брошенная женщина в очередной раз пожаловалась, что после расставания экс-возлюбленный якобы начал настоящую борьбу против нее и пытался оставить ее без детей, имущества и средств к существованию.
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