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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бадюков об обмене Рендулича в СКА: «Это выбор Борны, тяжело ожидать постоянства. На уход игрока, пусть и лидера, надо реагировать адекватно. Пока шло перестроение, упустили время, много очков потеряли»

Хорватский форвард начал сезон в «Сочи» и набрал 15 (9+6) очков в 16 матчах, после чего был обменян в СКА.

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