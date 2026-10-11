Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого мать напоила уксусом в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, которого пыталась убить собственная мать, продолжает находиться в больнице.
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