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Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого мать напоила уксусом в Петербурге

Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого мать напоила уксусом в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, которого пыталась убить собственная мать, продолжает находиться в больнице.

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