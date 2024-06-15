Иркутянин спас женщину из горящего магазина

Ночью 15 июня на улице Безбокова в Иркутске произошло возгорание в магазине. Свидетель пожара Валерий, заметив дым, сломал дверь, услышал хрипы, закрыл нос и рот футболкой, вошел в задымленное помещение, нашел женщину и вынес её на свежий воздух.