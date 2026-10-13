Аргументы недели Гуманизм с национальным лицом: почему мягкие приговоры «дорогим гостям» стали нашей системной проблемой Российское законодательство в последние годы вроде бы стало заметно жёстче.
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- Загадка Лаврентия...
- Загадка Лаврентия...
- Загадка Лаврентия...
Повсеместно распространенные мягкие приговоры в судах означают лишь то, что такое указание дано с самого верха. И если вечный, прямым текстом, одобрил политику ввоза мигрантов и замещения коренного населения пришлыми, то ничего не изменится до смены верховной власти и замены проворовавшейся «элиты» из своих на людей, действительно болеющих за страну!
Полицейские должны при задержании мигрантов стрелять на поражение!!! Тогда и нарушений со стороны мигрантов будет меньше!!! А ещё надо защитить россиян юридически, как в Таиланде. При любом нарушении закона виноват мигрант!!! Так же надо принять закон, что диаспора это ОПГ!!!
Дать поручение ФС Б или спец созданному органу по контролю за решениями судейской конторы и жестоко наказывать , вплоть до их посадки с учетом нахапанных лишения "материальных благ"!
Так ведь "дарагим расеянам" всё это очень нравится, если 58% идиотов ( в первоначальном значении термина) проголосовали за список "партии канализаторов", а депутат Затулло снова в Думе.
Мне кажется - проблема здесь ШИРЕ мигрантской - В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ !!! Принято оно в "святые 90-е" и направлено как раз на отмазывание разновсяческих противников государственности ... Я тогда в милиции следователем работал - мы ещё меж собой шутили: "Новые законы на нарах принимают"! И вот на это-то "своё законодательство" - действующее ДО СИХ ПОР - эти упыри НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ и рассчитывают!
И, похоже, "дяди Туралы" НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорят принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п.,внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.!
Так и в получении пособий. Наш не знает своих прав и как все осуществить, а мигранту подскажут свои и научат как сделать. Значит надо закрывать диаспоры!
Садить иноземцев надо всех , без разбора . Но... предварительно превратив в кашу его еб..(ой) лицо , это они запомнят надолго !!! А после срока , пинком под жо...(ой) ягодицы !!! То же с лояльными судьями !!!
Диаспоры. Получается наш гражданин 1 на 1 с законом, а мигрант пользуется мощной поддержкой!
"почему мягкие приговоры «дорогим гостям» стали нашей системной проблемой"!!! Патамушта!!! Дэнги решають усё!!!