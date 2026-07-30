В списке с 30 июля

сделано ИИ 30 июля 2026 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла основателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.