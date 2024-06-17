Сестра Фриске призналась, что спустя 9 лет не может принять ее смерть

Девять лет назад, 15 июня, музыкальный мир потерял яркую звезду, певицу Жанну Фриске. Экс-солистка популярной группы «Блестящие» скончалась после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга, сообщает издание The Voicemag.
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