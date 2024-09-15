Примите сообщение: приложения-мессенджеры в армии

Оператор Единой системы управления тактического звена за работой Для поддержания постоянной связи и обмена данными военнослужащим необходимы программы-мессенджеры.
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