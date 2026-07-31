Солистку группы «Тату» в бикини назвали секс-бомбой в сети

В сети оценили фото солистки группы «Тату» Юлии Волковой в купальнике, назвав ее секс-бомбой. Пост появился на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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