Юрий Каминский: «Российский биатлон сейчас на подъеме. На Кубке мира мы могли бы выставить два состава, и оба смотрелись бы достойно»

Старший тренер сборной России Юрий Каминский поделился мнением об уровне развития биатлона в стране. «На самом деле российский биатлон сейчас находится на подъеме, мы там не последние люди.

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