Шеремет: Ополчение Крыма выписало бессрочный ордер на поимку Зеленского

Депутат Шеремет подчеркнул, что украинский президент не сможет избежать наказания.Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в народном ополчении Крыма выписан ордер на поимку президента Украины Владимира Зеленского.
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