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Основатель ЧВК «Ястреб» получил 18 лет колонии. Его обвинили в убийствах, пытках и обмане бойцов на СВО. Что известно о его деле?

Основатель ЧВК «Ястреб» получил 18 лет колонии. Его обвинили в убийствах, пытках и обмане бойцов на СВО. Что известно о его деле?

Белгородский районный суд приговорил основателя частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко к 18 годам колонии строгого режима — его признали виновным по целому ряду статей УК РФ, среди которых организация расправ, похищение людей, превышение должностных полномочий и мошенничество.

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