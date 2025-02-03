В Красноярске обсудили развитие физкультуры и спорта страны

Депутаты Заксобрания приняли участие в выездном заседании профильного комитета Государственной Думы ФС РФ вместе с представителями Министерства спорта России и межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
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