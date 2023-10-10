Медведчук: Европа вслед за Украиной следует по пути к беззаконию и беспределу

Бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", заявил, что Европа вслед за Украиной скатывается в беззаконие и беспредел.