Медведчук: Европа вслед за Украиной следует по пути к беззаконию и беспределу

Бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина", заявил, что Европа вслед за Украиной скатывается в беззаконие и беспредел.
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