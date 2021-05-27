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Госдеп США считает возможной масштабную войну против Израиля

Госдеп США считает возможной масштабную войну против Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Израиль предупредил руководство страны, что дальнейшее выселение арабов в Восточном Иерусалиме может спровоцировать новый виток «напряженности, конфликта и войны», пишет 27 мая портал Axios.

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