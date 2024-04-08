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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Правительство РФ направит 450 млрд рублей на программу «мегасайнс» 

Правительство РФ направит 450 млрд рублей на программу, благодаря которой в РФ появятся уникальные установки класса «мегасайнс», которые необходимы для синхротронных и нейтронных высокотехнологичных исследований.

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