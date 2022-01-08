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Не у всех игроков «Реала», «Барсы», «Атлетико» и «Атлетика» есть прививка от ковида. Она необходима для въезда в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании

При проведении матчей Суперкубка Испании в Саудовской Аравии могут возникнуть сложности. Для въезда в страну необходимо иметь сертификат о полной вакцинации от коронавируса (как минимум две дозы).

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