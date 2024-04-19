Корреспонденты «Известий» рассказали о работе с погибшим коллегой Семеном Ереминым

Журналисты, военные корреспонденты, коллеги из разных отделов МИЦ «Известия», узнав о гибели военкора Семена Еремина при исполнении служебных обязанностей в зоне спецоперации 19 апреля, размещают фото, видео со словами скорби и соболезнований близким в соцсетях, вспоминают о работе с ним, каким он был человеком в кадре и вне роли военкора.