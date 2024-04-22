Гол Наместникова помог победить «Виннипегу» в матче с «Колорадо», команды забили на двоих 13 голов

«Виннипег» открыл счёт в четвертьфинальной серии с «Колорадо». В ночь на 22 апреля в Виннипеге завершился матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш».