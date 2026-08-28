Российская танцовщица и еще семь туристов из РФ пропали без вести в Непале

Восемь российских туристов пропали без вести в Непале после смертоносного наводнения. Среди них была 38-летняя танцовщица из Санкт-Петербурга Анна, которая отправилась в тур по Гималаям, сообщает "КП-Санкт-Петербург".
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