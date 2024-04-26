“Я постоянно слышала от этой женщины, что я потеряю ребенка…!” – Алекса о свекрови, которую обвинила в наведении порчи

В начале текущего года Алекса официально вышла замуж за Вячеслава Дайчева, тренера по фитнесу. Она решила не организовывать роскошные празднества, пригласив только самых близких, но среди них не оказалось ее свекрови.
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