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Утро.ru

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Певца Потапа решили наказать за русский язык

Певца Потапа решили наказать за русский язык

Украинский рэпер Потап может поплатиться государственным званием за то, что продолжает публично говорить на русском языке.

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