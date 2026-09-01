Калужский областной суд подтвердил 7 лет колонии за ДТП с гибелью пассажира

Суд отметил, что отказ водителя от медосвидетельствования и уход из медучреждения свидетельствуют о намеренном уклонении от проверки на опьянениеКалужский областной суд оставил прежний вердикт Жуковского райсуда в отношении мужчины, который в октябре прошлого года на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов на своем "Мицубиси" превысил скорость и вылетел в кювет.