Калужский областной суд подтвердил 7 лет колонии за ДТП с гибелью пассажира

Суд отметил, что отказ водителя от медосвидетельствования и уход из медучреждения свидетельствуют о намеренном уклонении от проверки на опьянениеКалужский областной суд оставил прежний вердикт Жуковского райсуда в отношении мужчины, который в октябре прошлого года на трассе Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов на своем "Мицубиси" превысил скорость и вылетел в кювет.
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